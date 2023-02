Desde hace varias semanas se han conocido casos de cobros excesivos en las playas de Cartagena, donde algunos establecimientos de comercio buscan sacar provecho de los visitantes extranjeros.

El más reciente fue divulgado este martes por una joven, quien mostró la costosa cuenta que un grupo de visitantes estuvo cerca de pagar por una serie de productos alimenticios que consumieron.

Aunque la mujer no detalló en qué negocio y playa ocurrieron los hechos, Noticias Caracol afirmó que todo sucedió en la isla de Cholón y que los estadounidenses pidieron pescado, pollo, bebidas, entre otros productos.

La sorpresa para los visitantes llegó una vez les entregaron la cuenta, la cual estaba hecha a mano en una hoja de cuaderno que no especificaba el nombre del establecimiento. Allí, y según se aprecia en la imagen compartida por la mujer, les estaban cobrando un total de 2’300.000 pesos.

Dentro de los irregulares precios aparecían una caja de cigarrillos por $ 200.000, cinco gaseosas por $ 100.000, cinco pescados tipo pargo por $ 800.000, una piña colada por $ 95.000, entre otros. Además, se evidenció el cobro de la mesa ($ 120.000) y del servicio ($ 250.000).

Esto llamó la atención de la guía turística, quien al percatarse de la inusual situación decidió interceder por los turistas y enfrentar a los trabajadores del restaurante.

“Ninguno de los precios coincidía con los del menú. Se estaba cobrando 3 veces más el precio real y ahí fue cuando mandé a pedir el Menú […]. Se me acerca un joven con la nueva cuenta a decirme que dividiéramos y que él me daba 300.000 pesos. Ahí fue cuando me indigné y la nueva cuenta también la había alterado”, dijo Johanna Herrera, joven que expuso el caso.