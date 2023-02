En la mañana de este miércoles, 8 de febrero, se conoció el caso del conductor de un camión, quien afirma que fue interceptado sobre la Avenida Boyacá con calle 18 por falsos oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según su testimonio, los delincuentes iban uniformados e incluso montaron un retén ilegal sobre esta avenida del occidente de Bogotá. Le ordenaron que parara y él siguió sus indicaciones confiando en la legitimidad del procedimiento policial.

(Vea también: Capturan a cuatro hombres señalados de amordazar a empleada para robar local en Bogotá)

Sin embargo, tras requisarlo y cuestionar qué tipo de mercancía lleva en su camión, fue golpeado, amordazado y secuestrado por cerca de tres horas.

“En forma de requisa los supuestos uniformados me hacen la parada, paro y me llega ahí un ‘policía’, me bajo y ahí siento que me dan un golpe para aprovechar la situación”, expresó la víctima al Ojo de la noche de Noticias Caracol.

(Vea también: Humillante robo en Cali: a víctima le esculcaron y bajaron hasta los calzoncillos)

Según el joven conductor, en este hurto estuvieron involucradas cerca de siete personas. De las cuales logró identificar a tres: dos hombres que lo sometieron con un arma de fuego y una mujer que iba al volante, y quienes fueron sus captores luego de que lo amarrasen.

Tras movilizarse en el vehículo desconociendo el paradero al que iban y tras cerca de tres horas de zozobra, el conductor fue arrojado del auto en el barrio San Jorge, en la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá.

Lee También

Según el reporte de la Policía Metropolitana, el camión que manejaba la víctima apareció vacío y sin algunas piezas (deshuesado) en un parqueadero en el barrio Mochuelo, de la localidad de Ciudad Bolívar.