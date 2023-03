Desde el fin de semana, las redes sociales están llenas de publicaciones sobre ‘Severo sinvergüenza’, el polémico negocio en Cali que vende waffles. Los hombres que trabajan allí suelen atender a sus clientes con sensualidad, pero en varias oportunidades han protagonizado situaciones bochornosas que hicieron que las autoridades en el Valle del Cauca anunciaran que visitarán el lugar para investigar sus actividades.

Paradójicamente, a pesar de los cuestionamientos contra el establecimiento, este ha ganando una cantidad exorbitante de clientes. Ahora es normal que se formen filas interminables de personas con ganas de comprar alguno de los productos del local, pero también de grabar videos para publicarlos en sus redes sociales y mostrar algo de la controversial experiencia que se vive dentro del negocio.

(Vea también: Quién es el criticado modelo del negocio ‘Severo sinvergüenza’, que se volvió viral)

La Secretaría de Seguridad de dicha ciudad intervino el establecimiento y establecieron las condiciones para que este local siga funcionando, las cuales son:

No se puede permitir ingreso de menores de edad.

Deben polarizar el vidrio del restaurante para que desde afuera no se vea nada.

Prohibidos los golpes y cachetadas entre trabajadores y clientes.

Deben señalizar y controlar el comportamiento de todas las personas que los visite

Lo anterior, debido a la publicación de unas imágenes en las que se ve cómo el vendedor y modelo del negocio le riega salsa en el pecho a una cliente. Ese video fue ampliamente criticado en los últimos días.

(Lea también: Revelan la ‘sinvergüenzada’ de sueldo que gana un mesero por hacer ‘show’ y servir waffles)

A propósito del escándalo, Caracol Radio entrevistó a la mujer que figura en el clip, quien se identificó como ‘Stefy’ y dio detalles de este suceso.

En primer punto, se trataría de una grabación del año pasado y fue un acto consensuado entre las partes.

“La idea era, cada uno, hacerse publicidad”, dijo, refiriéndose a que acordaron promocionar tanto a ‘Severo Sinvergüenza’, como la cuenta de ella en una plataforma famosa de contenidos subidos de tono.

Por otro lado, las autoridades locales le pusieron ‘la lupa’ al establecimiento para evitar más actos de ese estilo.

“Hemos visto los videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar. Si el establecimiento no cumple la normativa correspondiente, será sancionado, este tipo de actividades con actos obscenos no se pueden realizar”, aseguró el Secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, citado en El País.