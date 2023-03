En consecuencia, una reportera de Caracol Radio indagó sobre lo sucedido, pero se asombró al encontrar a “más de 300 mujeres haciendo fila” para ingresar al establecimiento después de la situación difundida en redes.

La periodista dijo estar sorprendida porque lejos de la indignación que esperaba encontrar, halló a un montón de clientas esperando por largo tiempo para ser atendidas por los modelos que trabajan en el lugar.

De hecho, Alfonso Lozano, vocero del negocio, le dijo a la corresponsal que en el sitio no se le permite el ingreso a menores de edad y explicó qué es lo que sucede en el establecimiento.

“Tenemos algo que ofrecer con respecto a la sensualidad. Todo es consensuado, hacemos la experiencia y la persona pone el límite de hasta dónde quiere llegar”, dijo.

Entre tanto, uno de los empleados agregó: “Tenemos una temática en atención que parte del morbo y tenemos un nivel de humor que el muy agradable”.

Acto seguido, la informadora habló con varias mujeres emocionadas por ingresar al lugar y que se mostraron satisfechas con los servicios que se les ofrecen.

Mujeres defienden a ‘Severo sinvergüenza’, pese a escándalo

Uno de los testimonios entregados al medio correspondió a una dama que aseguró que el atractivo del local son los modelos.

“Me llamo Laura Ledesma y esperé casi una hora haciendo fila. Todas venimos por el muchacho. Todas sabemos que venimos es por el muchacho, por su forma de atender, que muy es chévere”, indicó inicialmente.

Y agregó: “Es rico porque es una experiencia que no se vive tanto”.

Posteriormente, otra mujer cuyo nombre no apareció al aire manifestó que también asiste en busca de cierta asesoría: “Le dan tips a uno de cómo complacer a un hombre; por ejemplo, mirándolo a la cara”.

Por último, una clienta más puso el pecho por el negocio en cuestión asegurando que allí no hay nada indebido: “No me parece falta de respeto, es muy educado el ‘pealo’, él es chévere. Y si hay menores de edad con el permiso del papá, él no hace el ‘show’”.

Luego de escuchar estos testimonios, la periodista Vanessa de la Torre se mostró en contra de los mismos y sugirió que el restaurante sea trasladado a otra zona con menos concurrencia de familias y que se le cambie su razón social.

Hasta el momento, ‘Severo sinvergüenza’ no ha recibido “ningún tipo de sanción o de citación”, concluyó su vocero.