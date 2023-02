En Mississippi, Estados Unidos, una anciana llamada Mary Ester fue enterrada en un ataúd de m&m hecho a su medida, cumpliendo su último deseo.

Al parecer, la matriarca era una fanática acérrima de los m&m, así que junto a su hijo diseñó su ataúd y lo tuvo guardado durante muchos años hasta que el momento esperado llegó.

El colorido funeral fue inmortalizado en un carrete en la plataforma TikTok, el cual ha recibido 5 millones de visitas. Muestra a los miembros de la familia luciendo coloridos sombreros y camisetas con temas de m&m mientras posan junto al ataúd.

En el ataúd hay un m&m azul grande con los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho. Debajo de sus grandes manos se encuentran docenas de los dulces más pequeños con los nombres de los miembros de la familia grabados en ellos.

En el pie de foto de TikTok, el nieto de la mujer, Scott Roundtree, reveló que a la familia “le encantaba” el ataúd. También confirmó, a través de una respuesta a la pregunta de un comentarista, que dentro del féretro también habían m&m’s.

Por su parte, en Twitter, una usuaria llamada Lisa Richardson compartió un poco de información sobre el colorido ataúd.

Otro usuario de Twitter agregó que la abuela, que alguna vez fue maestra, acumuló una gran colección de M&M debido a los diversos dulces y regalos que recibía de los estudiantes.

Thank you for sharing. ❤️ Her name was Mary Ester Stocks Martin Gaily and my husband Tom is the one who built her casket. We will miss her. She was fun right to the end and this is the casket she designed with her son.

— Lisa Richardson (@lrich47) February 21, 2023