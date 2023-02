México y Estados Unidos protagonizan la lucha deportiva más importante de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, Concacaf. Ambas selecciones lideran la tabla de países de esta región que han ido al mundial de la Fifa y que, en la mayoría de las ocasiones, se encuentran en la final de la Copa Oro, el torneo más importante de la Confederación.

Ahora, la batalla también se desarrolla fuera de la cancha, ya que las federaciones están pendientes de los deportistas que tienen ambas nacionalidades y comienza un juego de tentación para que las estrellas quieran vestir sus camisetas.

El más reciente caso es el del futbolista de 19 años de edad Jonathan Gómez, quien hace parte de la Real Sociedad de España y la selección de las barras y las estrellas lo buscará convocar para el Mundial Sub 20 que se disputará en Indonesia en el mes de mayo, torneo al que el conjunto mexicano no logró clasificar.

Además, según informó la periodista Lizzy Becherano, la idea es convencerlo para que el jugador siga representando a los estadounidenses luego del certamen juvenil, ya que sería un pilar importante con miras a la participación en el Mundial del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sources tell me Jonathan Gomez is set to be called up in March by the USMNT Under 20 squad for the 2023 U-20 World Cup.

Mexico didn’t qualify for the tournament after failing to reach the semifinals during CONCACAF qualifiers, hurting their chances to secure the dual-nat player.

— Lizzy Becherano (@lizzy_becherano) February 21, 2023