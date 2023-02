El mercado de fichajes en el fútbol europeo se cerró con cientos de transacciones de jugadores que pasaron de una a escuadra a otra, muchas de ellas hechas a última hora.

(Vea también: “Echar a Joan Laporta”: entorno de Messi desveló condiciones para volver a Barcelona)

Por culpa de ese afán, el equipo filial ‘blaugrana’ cometió un error que no le permitió cerrar con éxito la contratación de una de sus nuevas y más anheladas joyas, Julián Araujo, y que los tiene con una vela encendida esperando un milagro.

El elenco catalán acordó la vinculación del joven mexicano, quien llegó proveniente del equipo LA Galaxy, de la MLS, según lo reseñó Fabrizio Romano en su cuenta de Twitter:

El jugador, por ahora, haría parte del Barcelona Athletic, pero también tendría la ocasión de entrenar con el equipo de mayores, dirigido por Xavi Hernández:

Julián Araujo to Barcelona, here we go! Mexican right back will travel tomorrow to Barcelona — deal finally done after crazy Deadline Day saga. 🚨🔵🔴🇲🇽 #FCB

Araujo will sign a contract until June 2026, deal agreed with LA Galaxy for bit less than €4m total package. It’s done. pic.twitter.com/iA2JhMNRKn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2023