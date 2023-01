El matrimonio es una situación sentimental con la que muchas mujeres sueñan. Una pedida de mano de ensueño y una boda que las lleve al tan anhelado sí, sin embargo, parece ser que no todas las propuestas de matrimonio son tan especiales.

Así le sucedió a una mujer en Taiwán, a través de un foro la joven decidió contar que su novio con quien lleva 4 años de noviazgo le pidió que se casaran. Sin embargo, su felicidad no duro mucho pues después de que ella diera el sí, su prometido le pidió la mitad del dinero de la argolla al llegar a casa.

La mujer afirmó que la relación siempre ha estado acostumbrada a dividir a mitad los gastos, incluyendo hasta los artículos más pequeños, por lo que el prometido no dudo en pedirle nada más y nada menos que la suma de 2.450 dólares, lo que serían aproximadamente 11 millones de pesos colombianos, ya que la joya de diamantes había costado 4.900 dólares.

Y es que para colmo de males el hombre aseguró que “el matrimonio era de dos personas y, por lo tanto, todo debía repartirse por igual”.

Por supuesto los comentarios de internautas no se hicieron esperar, donde muchos aseguraron que no valía la pena estar con una persona así “los hombres que no pueden permitirse gastar dinero en ti realmente no te quieren en primer lugar”, “él eligió el anillo de diamantes, eligió el precio, no tenía absolutamente ninguna opción en el asunto”, “de ahora en adelante, solo cepilla la mitad del inodoro”.

Después de lo sucedido la joven aseguro que la relación se ha estado deteriorando y se encuentran distanciados, además que por su parte ella decidió no usar la sortija.