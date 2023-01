Usuarios en Internet han quedado sorprendidos tras la denuncia que hizo una mujer por la compra de una chaqueta en una tienda de ropa, la mujer quien dice ser clienta de la marca acudió a redes sociales para pedir ayuda.

Constantemente se puede ver como las personas muestran sus compras a sus seguidores, mostrando sus tiendas favoritas y accesorios preferidos, sin embargo, parece ser que algunos no quedan tan contentos con sus adquisiciones. Así ocurrió con una mujer que mostró su indignación porque una tienda llamada ‘Salsa’ no quiso cambiarle una prenda que había comprado hace dos años y que había usado más de 8 veces.

En el video se puede ver a la mujer mostrando la chaqueta que tiene algunas terminaciones en cuero, las cuales están desgastadas y hasta rotas, por esto, la clienta decidió acercarse a la tienda para hacer el reclamo. Sin embargo, ante la negativa del almacén, la mujer uso sus redes sociales para afirmar que le parecía injusto, ya que había comprado la prenda antes de la pandemia y que no la había usado más de 8 veces, afirmando que consideraba que merecía el cambio porque no era una marca barata.

El clip causo furor sumando más de 1 millón de reproducciones, además de los cientos de comentarios de internautas que no podían creer la denuncia de la mujer “yo fui a devolver mi ropa de cuando era bebé porque me hacía falta el dinero y me dijeron que no porque habían pasado 18 años, qué indignante”, “En serio? voy a intentar devolver el vestido de novia de 1998”, “Lo que tenemos que aguantar la que trabajamos de cara al público”.