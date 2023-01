Alejandra Ramírez, es la ibaguereña que se ha hecho ampliamente conocida en redes sociales por vivir como nómada digital, por recorrer el mundo mientras sustenta su vida en Internet, por medio de diferentes emprendimientos.

Desde los 17 años, la joven decidió salir de casa y comenzar su aventura por el mundo, por lo que se fue a Australia para estudiar inglés. Una vez allí, se planteó nuevas metas como sacar su doctorado, comprar casa y finalmente, tener un estilo de vida que le permitiera viajar sin parar pero al mismo tiempo, mantenerse económicamente.

Fue así como, poco a poco, con mucho esfuerzo y dedicación, hoy a sus 32 años ya ha visitado más de 51 países, ha recorrido casi todo Australia viviendo en una casa rodante y a veces visita Ibagué para pasar tiempo con su familia, que la espera siempre de brazos abiertos.

En su Instagram, @alejandra.travels, puede seguir sus aventuras por el mundo. Las más recientes fueron su visita a Egipto, su paso por el festival de música electrónica Towmorroland, y su viaje a Papúa Nueva Guinea a pasar año nuevo con una de las tribus caníbales más peligrosas del mundo.

Su visita a la tribu caníbal

Aunque parezca muy loco de hacer, Alejandra y su inmenso espíritu aventurero, decidieron pasar Navidad y Año Nuevo compartiendo con los ‘korowai’, considerados una de las cinco más peligrosas que aún existen en el mundo.

Este grupo está ubicado en Papúa Nueva Guinea, país vecino de Australia, donde Alejandra arribó antes del 24 de diciembre luego de aviones, barcos y horas de caminata. Se encontró con las personas de la tribu que le dieron la bienvenida con taparabos y cánticos representativos de su comunidad.

Ella, sin miedo, se adentró a las fauces de la selva para convivir con los caníbales, conocer sus costumbres, creencias y modos de vida.

La experiencia

La joven narró, en un ‘live’ reciente desde su cuenta, que cuando llegó a pasar Navidad le preguntaron si no tenía su familia viva para pasar estas festividades. Ella les respondió que sí tenía a su familia con vida, pero quiso viajar y adentrarse en la selva para compartir con ellos y conocerlos.

“No puedo creerlo equipo, estoy en korowai. Les cuento dos cosas que me pasaron en la llegada: cuando llegue Marcus el jefe de la tribu me dijo que soy es la primera persona externa en la historia de los korowai en pasar Navidad con ellos. Nadie nunca lo había hecho antes. Y segundo; me pregunto: y tus papás están vivos? Yo le dije si! Me dijo: donde están? Respondí en Colombia. Marcus dijo: y no les da miedo que estés en la selva con canibales? Le respondí: tengo que tener miedo? Me dijo: no, bienvenida acá eres parte de la familia”, narró en uno de sus posteos.

En videos mostró donde durmió, los gusanos que probó y que son la comida insignia de la tribu; y algunas de las experiencias que vivió en esos días que compartió con la tribu.

Sobre el canibalismo, el jefe Marcus le explicó que comían personas por venganza, ya que creen en un demonio que se les “mete a las personas” y los vuelve demonios. Por eso, mataban personas y las comían, porque pensaban que el demonio poseía a las personas, una práctica que han dejado de hacer con el tiempo. Eso mismo explica la razón por la que la tribu duerme en casas que están en la punta de los árboles, pues el “demonio” habita la tierra y deben estar lo más alejados posible.

Para conocer la aventura completa, conozca el live de Alejandra donde narró su travesía por este país.