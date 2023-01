El hecho, ocurrido este primero de enero en el barrio La Merced de Quito (capital de Ecuador), quedó registrado en una cámara de seguridad y se aprecia el momento exacto en el que dos sujetos descienden de una camioneta para adueñarse del objeto.

(Vea también: Joven compró PlayStation 5 en gangazo y casi le da algo al prenderlo: “Gané la lotería”)

Aprovechando la ausencia del animal, que responde al nombre de ‘Manchas’ y que de acuerdo con Ecuavisa se encontraba haciendo una ronda de seguridad en el sector, los delincuentes levantaron la casa y la subieron al platón del vehículo en el que se movilizaban.

Todo ocurrió en cuestión de segundos y, una vez lograron su cometido, partieron con rumbo desconocido.

Según explicó la mujer, el perro fue abandonado hace unos cinco años en el lugar y poco a poco se fue ganando el cariño de los habitantes del barrio, quienes ya cuidan de él.

La casa que fue hurtada es de madera y fue donada por uno de los vecinos al percatarse de que el canino dormía en la calle bajo sol y lluvia, explicó el informativo.

“Conseguí la donación de la casa y con la ayuda de algunos vecinos la pintamos”, agregó la residente.

De acuerdo con lo mencionado por el noticiero, la tristeza y el desconsuelo de ‘Manchas’ hizo que los delincuentes se arrepintieran de lo que habían hecho, por lo que días después terminaron devolviéndole su casa.

Lee También

Pero eso no fue todo, pues además dejaron una nota junto a ella en el que se mostraron arrepentidos por el daño causado al animal.

“¡Perdón! No creímos que tuviera dueño porque no vimos al perrito y quisimos dársela a un perrito que no tiene casa y vive más abajo. Vamos a venir a darle comida, no quisimos hacerle daño”, se lee en el escrito compartido por el mismo medio.