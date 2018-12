La joven se cayó de uno de los pisos más altos del edificio ‘Luxor’, ubicado en el barrio El Cangrejo de la Ciudad de Panamá.

Extraoficialmente se comunicó que el desafortunado suceso ocurrió cuando se sentó sobre la baranda del balcón para tomarse una foto y fue sorprendida por un fuerte viento, descartando la teoría de un suicidio.

2. Quiso tomarse selfi en una cascada, resbaló y cayó de unos 20 metros de altura

El joven perdió el equilibrio y cayó con violencia al agua a pesar de que intentó agarrarse de las piedras. El hecho ocurrió cuando visitaba una cascada turística de Gariaband, en India.

El turista sobrevivió a la caída y de inmediato fue trasladado a un hospital local, donde lo trataron por una fractura en la espalda.

The consequences of taking Selfies .

Man plunges 50 feet down a waterfall and breaks his pelvis after slipping as he took a selfie in India pic.twitter.com/0EqI7qVzgb

— Mathew Obrien (@MathewObrien1) July 30, 2018