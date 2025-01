Miles de colombianos sueñan con irse del país para obtener una mejor calidad de vida. Estados Unidos es uno de los principales receptores de migrantes, pero muchos otros se plantean el objetivo de establecerse en territorios europeos, como España o Francia.

París, la llamada ‘ciudad del amor’, es una ciudad imponente y que muchos anhelan para vivir. Ser la capital de su país y una receptora de turismo masivo le ha permitido ganarse un nombre a nivel internacional.

Sin embargo, pocos conocen de cerca la realidad de muchos de sus habitantes, en los populares microapartamentos que tiene.

Lee También

¿Cuánto cuesta un arriendo en París?

La colombiana Paula, entrevistada por Juan Díaz, más conocido en el mundo del Internet como Planeta Juan, reveló que paga 540 euros (2’412.450 pesos colombianos con el cambio de moneda actual) de arriendo por un apartamento que se queda corto para vivir con su hijo, Sebastián.

Es de un solo ambiente, tiene una cocineta, espacio para dos camas sencillas, una ducha pequeña, un sanitario y un pequeño espacio para un clóset.

Esta es una cruda realidad, puesto que el espacio es bastante pequeño para lo que se paga. En el video del ‘youtuber’ ella contó que estaba a punto de mudarse a uno de 17 metros cuadrados, con un poco más de espacio.

“Yo era profesora en Colombia, tenía mi transporte, vivíamos en una muy buena casa. Circunstancia de la vida que pasan y sentía que no encontraba como mi lugar; sentí que también como que ya había pasado muchos ciclos mi trabajo y se me estaban cerrando como muchas puertas y yo dije me voy para otra parte, a empezar de cero a conocer y si no me va bien me devuelvo y ya”, contó.

La plataforma Yo Me Animo señala que, con costos actualizados a 2025, un alquiler en la capital francesa podría costar 700 euros (3’127.250 pesos con el cambio de moneda actual) en una zona céntrica y 580 euros (2’591.150 pesos colombianos con el cambio de moneda actual) en zonas aledañas.

(Vea también: Cuánto le cuesta a un colombiano viajar a Europa durante 20 días y recorrer varios países)

¿Cuál es la calidad de vida en París?

La consultoría de Resonance Consultancy reveló el ‘ranking’ de 100 mejores ciudades para vivir en Europa y el mundo. París se ubicó en el segundo puesto de la clasificación después de Londres y Ámsterdam a nivel continental, mientras que está antes que Nueva York a nivel mundial, también en el puesto número 2.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.