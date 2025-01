Cuando ven a sus artistas favoritos, muchas personas pierden la compostura y comienzan a gritar, llorar e incluso hacen acciones que pueden tener consecuencias muy importantes.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió a la creadora de contenido Miriam Cruz, quien hace unos días asistió a un concierto de la banda Aventura, al cual siempre había soñado ir, pero cuando la subieron al escenario aprovechó para cantar, saltar y hasta besar al artista estadounidense.

Este fue el momento:

Husband left his Wife after 10yrs together for her action Last night in AVENTURA Concert with ROMEO SANTOS pic.twitter.com/KpBe296seu

— World Latin Honey (@WorldLatinHoney) December 29, 2024