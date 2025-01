Una creadora de contenido española y exparticipante de un ‘reality’ de cocina conmovió a sus seguidores en redes sociales después de compartir un video en el que se sinceró acerca de su salud y confesó que tiene una grave enfermedad.

Allí mencionó que está hablando al respecto porque sabe que, de una u otra forma, muchos descubrirán lo que le sucede y por eso quería adelantarse antes de que otros dieran una versión incorrecta de lo que enfrenta.

(Conoce más: Murió David Lynch, reconocido cineasta de 78 años: Así lo dio a conocer su familia)

A sus 20 años, la joven documentó en su cuenta de TikTok que fue a un chequeo médico esperando que todo saliera normal, pero esto no fue así, de hecho, en otra imagen escribió: “Es solo una analítica, ¿Qué podría salir mal? ¿Mamá, por qué yo?”.

El video en el que inició su diálogo empezó de manera calmada con las palabras: “Me diagnosticaron cáncer, un cáncer de sangre, no es de los peores que se pueden tener, todo el mundo me dice que tengo 20 años y al final es un buen pronóstico, sé que va a pasar rápido porque tengo muchos proyectos que hacer”, pero finalizó entre lágrimas.