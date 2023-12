El 21 de julio de 2023 se conoció la noticia de la muerte de Zhanna D’Art, una generadora de contenidos que promocionaba dietas crudiveganas, que ella venía llevando desde hacía 10 años. La mujer murió por inanición, ya que su cuerpo dejó de percibir nutrientes básicos para su supervivencia.

La falla es clara, y como dice el dicho: “Todos los extremos son malos”, y esto ocurre con la comida. María Isabel Aristizábal Bustamante, psicóloga y experta en alimentación intuitiva, instructora de yoga y meditación y sobreviviente de trastornos de la conducta alimentaria, se refirió a este tema, en el que expuso que las dietas estrictas o excesos en la alimentación, ni para un lado ni para otro son saludables.

“Si hablamos de la salud física, sabemos que puede haber consecuencias, tanto por la sobreingesta como por la restricción alimentaria excesiva. Cuando hablamos de la alimentación de una manera holística debemos integrar tanto la salud física como la mental. Las dietas estrictas sugieren la eliminación de grupos de alimentación completos, como lo que hizo Zhanna Samsonova, que murió hace unos meses por inanición, quien tenía unas reglas de alimentación muy estrictas. Cortó alimentos completos para consumir únicamente frutas”, recordó la psicóloga.

Agregó “Cuando nos vamos a un extremo y restringimos mucho nuestra alimentación, claramente eso va a tener un efecto negativo en nosotros”. Señaló que no solo en dichos casos hay problemas, y que es importante que las personas sepan y entiendan que lo que la ciencia ha demostrado es que el 95 % de los casos, las dietas no funcionan, y no solamente desde ese patrón superrestrictivo, sino en dietas donde se es muy estricto por ejemplo en la ingesta de carbohidratos durante una semana, o de azúcar o porciones y “luego nos damos ciertos permisos para comer algo que queramos”.

De acuerdo con la especialista, estas dietas tienden a fracasar porque el cuerpo de forma permanente está necesitando ese ‘combustible’ y todos esos alimentos para funcionar bien y lo que se hace cuando se suprimen estos alimentos es que regresa a su estado inicial de necesidad de ingesta y quizás se termina ingiriendo más de lo habitual y necesario.

“Lo que encuentran los estudios es que el elemento más efectivo para el aumento de peso a futuro es haber hecho algún intento de bajar de peso en los últimos dos años”, anotó Aristizábal e hizo referencia a un estudio en el cual una doctora de la universidad de Minnesota dedicada al análisis de la conducta alimentaria, revela que el 83 % de las personas que hizo dieta, termina dos años después ganando más peso del que tenía inicialmente.

Según la psicóloga, se desvirtúa cada vez más que para ser saludable se deba bajar de peso, y se dirigen las miradas hacia la conducta alimentaria adecuada. “Salud en todas las tallas”, es un documento que expone que una persona pueda estar en condiciones óptimas sin necesidad de bajar de peso.

Quienes hacen dieta se vuelcan hacia una conducta crónica en la que de por vida los lleva a mantener en dietas. Lo que además les puede generar problemas de conducta y trastornos alimenticios, que a su vez se vuelve un asunto de salud mental. Donde se activan patrones en los que no solo se pierde el hambre, sino la sensación de llenura, razón por la cual muchas personas luego de hacer dietas tienen la necesidad de comer en exceso, “impulso de hambruna”.

“Podemos mejorar la salud y la alimentación, pero la respuesta no está en restringir. Añadir más cosas saludables al plato puede ser la solución. La salud en la alimentación sí se puede lograr, pero el enfoque tiene que ser diferente”, expresó la psicóloga.

Agregó que es importante que las personas entiendan que, si han perdido la conducta alimentaria, que hay un camino para recuperarse y volver a conectarse con las necesidades básicas del cuerpo y darle alimento de acuerdo a lo que este está pidiendo.

A propósito del tema, la especialista dictará una conferencia denominada ‘Emociones en el plato’ el 16 de diciembre en Armenia, dirigida a mujeres que sientan que se les ha salido de las manos el control sobre su alimentación.

