Cerca de las 10:45 de la noche de este domingo 19 de enero, el hecho se presentó en la avenida Las Palmas, como lo reportó la Secretaría de Movilidad de la ciudad y testigos que subieron varios videos a redes sociales.

El Porsche Cayman 2008 de color púrpura del ‘streamer’, que acumula más de 50.000 seguidores en la plataforma Kick, quedó “incrustado”, después de perder el control al tomar una curva.

#movilidad/ anoche se presentó accidente de tránsito ingreso túnel de oriente, sentido Oriente occidente involucrado un streamer. pic.twitter.com/oMwAjzRFAr — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 20, 2025

“Cuando lo enderecé ya estaba en la tierra y había una montañita. El carro saltó y se fue de lado y quedó incrustado. Volamos desde la rampa. En metros fue bastante”, contó el creador de contenido en un video que grabó después del accidente en el que salió ileso.

De igual manera, el ‘youtuber’ Mr Stiven TC, que estaba haciendo una transmisión en vivo, llegó al lugar de los hechos y mostró cómo quedó el carro después de chocar. “El problema fue ese morro, me subí por ese morro y saltamos […] Duván me ayudó a coger el volante y gracias a Dios no pasó nada”, dice el ‘streamer’ en el video.

“Volamos, no fue que nos deslizamos“, relató ZWarror.

(Vea también: Famoso ‘streamer’ se despachó en contra de Bogotá, dice que es horrible y le tiene odio)

Aunque en los videos es evidente que el vehículo recibió daños importantes, se desconoce el estado final y si este tuvo o no pérdida total. Además de ello, según constató El Tiempo, el carro tiene tres multas y dos comparendos.

Dos de los comparendos son por transitar en sitios y horarios restringidos, causantes de inmovilización. Las tres multas son por exceso de velocidad. Según el medio, en una de estas infracciones era otra persona quien conducía.

El medio destaca que en esta vía de la ciudad de Medellín se vienen presentando este tipo de accidentes, debido al exceso de velocidad y piques ilegales. En los últimos tiempos se han presentado varios accidentes que involucran automóviles de alta gama en la capital antioqueña.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.