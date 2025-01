Por: VALORA ANALITIK

El mundo digital, las plataformas y las redes sociales cada vez toman más fuerza y, actualmente, son muchas las personas en el mundo las que se han dedicado a generar ingresos a través de ellas; es el caso de los ‘streamers’, quienes transmiten contenido en vivo o en diferido a través de YouTube, Twitch, Kick, entre otras.

De hecho,hay casos en los que los ingresos anuales son sorprendentes. En este aspecto, es importante aclarar que estos provienen de diversas fuentes como: suscripciones, donaciones, torneos y eventos, patrocinios y colaboraciones con marcas.

Según la revista Forbes, los ‘streamers’ de Estados Unidos y Europa son los que encabezan la lista de los mejor pagados en el mundo en los primeros puestos no aparecen hispanoamericanos.

En este mundo, hay variedad de contenido, pues las personas dedicadas a esto, hacen transmisiones en vivo de videojuegos, tutoriales, charlas, música, eventos especiales, programas de cocina, podcasts, conciertos, entre otros. Algunos hacen de todo un poquito y otros se dedican solo a un tema.

El top de los streamers que más ganaron dinero en 2024

Ninja: US$ 17 millones, esto incluye los contratos con Adidas y Red Bull. Tiene más de 23 millones de suscriptores en YouTube y empezó en Twitch haciendo transmisiones mientras jugaba Fortnite.

2. PewDiePie (Felix Kjellberg): US$ 15 miilones. Tiene más de 111 millones de suscriptores en YouTube.

3. Tfue: US$ 14 millones. Tiene más de 10 millones de seguidores en Twitch.

4. Shroud: US$ 12 millones. Tiene más de 6 millones de suscriptores en YouTube y más de 11 millones en Twitch.

5. Nickmercs: US$ 9 millones de dólares y tiene más de 6 millones de segudores en Twitch.

Aunque Auronplay no quedó en el top del 2024 de Forbes, el streamer español fue el primero de habla hispana en lograr en Twitch 10 millones de seguidores y el tercero más seguido a nivel mundial (actualmente tiene más de 16 millones). Según algunos medios, gana entre US$ 2.800 y US$ 6.200 por transmisión.

Por otro lado, también se conoció que el streamer argentino Coscu, en un solo día, se gana más de US$ 2.000 en Kick.

Es relevante resaltar que varios de los streamers de Twitch se pasaron para Kick, al parecer, porque esta última ofrece mejores condiciones económicas. No obstante, por ahora no se conoce con exactitud quiénes son los que más ganan en esta plataforma.

Cabe mencionar que youtubers e influencers como Mr Beast y Jake Paul superan los montos de dinero que ganan los streamers, pues del primero, se estima que en 2024 obtuvo US$ 85 millones y del segundo, unos US$ 40 millones.

