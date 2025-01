A través de las redes sociales se hizo viral un video en el que una fanática de Romeo Santos se subió a la tarima durante un concierto de Aventura, en Santo Domingo —parte de la gira ‘Cerrando ciclos’—, para darle un beso al cantante, quien acostumbra a complacer a sus seguidoras en los ‘shows’.

Sin embargo, lo que no se esperaba es que la mujer, horas después del evento, comunicara que el beso ocasionó un duro problema con su pareja a tal punto de anunciar su separación.

En Instagram, la fanática identificada como Miriam Cruz, se disculpó con su ahora exesposo, con quien llevaba 10 años casada.

“Tengo que reconocer que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Aunque en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión”, escribió.

No obstante, la también modelo aclaró que su actuar se debió al sueño que tenía de conocer a Romeo Santos, argumentando que se dejó llevar por el impulso y la emoción.

“Quiero compartir lo feliz que me siento por haber logrado este sueño tan anhelado, uno que durante años imaginé tanto despierta como dormida. Para mí, no se trata solo de admirar al artista, sino también de valorar al gran ser humano que es. Lo he seguido y admirado por mucho tiempo”, precisó.

Finalmente, la mujer reiteró su arrepentimiento por los daños causados a su exesposo, de que quien espera algún día la pueda perdonar.

“Ojalá que algún día pueda perdonar el mal momento y aún no estemos juntos, la paz, el amor y la unión no les falte a nuestros hijos“, concluyó.

