Aunque no se identificó directamente, el hombre aseguró en la grabación que es un profesor universitario y que está indignado por la medida tomada por el gobierno, que decidió cerrar los bares para evitar la propagación del coronavirus.

En el video, difundido principalmente en Twitter, se puede apreciar al supuesto maestro dando un discurso del por qué las autoridades de España no deberían limitar los horarios de estos establecimientos, mientras se quejaba de no poder tomar bebidas embriagantes.

“No puede ser, no se pueden cerrar los bares. Sin beber no se puede vivir. Esto es una ofensa a todo el personal de este país. Yo me fío como profesor de universidad en toda la ciencia, en toda la investigación: hay que beber. Beber es necesario para vivir”, afirmó.