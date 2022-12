El duelo definitivo entre argentinos y franceses paralizó al país sudamericano al tener la oportunidad de conseguir una nueva Copa del Mundo después de 36 años. Según se pudo apreciar en varios videos que circularon en redes, las calles de Buenos Aires y otras ciudades estaban repletas de gente ansiosa por el compromiso.

Sin embargo, el caso de una familia argentina se viralizó rápidamente ya que, por un despiste, se perdieron la tan esperada final de Qatar 2022 y por ende el tercer título en la historia de la ‘Albiceleste’.

Según lo publicado por una usuaria de TikTok, sus padres confundieron el horario del partido y creyeron que estaba programado para las 4:00 de la tarde hora argentina (2:00 p. m. en Colombia) y no se percataron de que se jugaría finalmente a las 12:00 p. m. (10:00 de la mañana en Colombia).

Familia argentina se perdió final de Qatar 2022 por ver película

La sorpresa para la pareja llegó cuando comenzaron a recibir mensajes eufóricos de sus familiares, quienes les decían que salieran a la calle a celebrar con sus vecinos, pues no entendían a qué hacían referencia si aún no habían visto el partido.

“Gracias por decirme que fuimos campeones. No lo vi el partido. No sabíamos que jugaba a las 12:00 p. m. Vimos una película con tu mamá”, le dijo riendo el hombre a su hija por medio de un audio de WhatsApp.

La joven, incrédula, no podía creer lo que estaba escuchando y pensó que le estaban jugando una broma.

“Yo no lo puedo creer, decíme que es joda que no vieron el partido ¿me están jodiendo? No, para matarlos, salgan a festejar, pensé que era joda”, aseguró le mujer.

En otro video se escuchó la explicación de la madre de la joven, quien efectivamente confirmó que no vieron el juego por estar viendo una cinta de Navidad.