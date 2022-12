Sin duda alguna, este año fue uno de los mejores para la red social de TikTok, pues día tras día fue ganando más popularidad, hasta convertirse en una de las favoritas para los internautas, pues en ella pueden realizar algunos retos, bailes o bromas, y es que las coreografías fueron las que se encargaron de volver viral esta plataforma, algo de lo que incluso, muchos cantantes se vieron beneficiados al poner su música como tendencia gracias a los ‘tiktoks’.

Lo cierto es que, como en todo, así como sucedió con la lista de Spotify de los más escuchados en el año, TikTok también tiene su lista de los videos más vistos y de los encargados de romper Internet en este 2022, superando millones de reproducciones y miles de ‘likes’, además de generar miles de interacciones al compartir dicho contenido.

En medio de la pandemia se volvió todo un auge, pues los usuarios registraron se encargaron de volverla cada vez más popular y por eso ahora creadores de contenido y marcas patrocinan sus trabajos allí para generar cada vez más tendencia.

De acuerdo al informe entregado por la aplicación, muchas grabaciones sorprendieron a los involucrados por generar tanta interacción y es que quien encabeza la lista es ‘Yes Mesh’, quien por un momento tuvo las esperanzas de volverse ‘influencer’, pero quien se llevó todas las miradas y quien se robó el show terminó siendo su padre, pues en medio de un partido de fútbol estaba sonando una canción de Dua Lipa y el adulto la siguió cantando con entusiasmo mientras veía a su equipo favorito ‘Liverpool’.

El segundo es el del señor que es fan del Liverpool y que canta ‘One kiss’ de Calvin Harris y Dua Lipa.

“One kiss is all it takes fallin’ in love with me, possibilities… 🎶” 🤩 pic.twitter.com/weKd6j8DbF

— MazkaR*Яa Magiika ★ (@therejectmazkra) June 22, 2022