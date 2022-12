‘Merlina’ de Netflix está dando mucho de qué hablar, y es que su secuencia de baile se ha hecho viral y ha llenado Internet de fans repitiendo los pasos de Jenna Ortega.

Parece que Lady Gaga también es seguidora de la ficción, ya que la cantante ha compartido su propia versión de la coreografía.

La protagonista de ‘Ha nacido una estrella’ compartió un video en TikTok en el que primero aparece caracterizándose como el personaje de la familia Addams.



Con trenzas, un llamativo maquillaje y un atuendo similar al que lleva Ortega en la serie, Lady Gaga imita el inicio del baile del episodio 4.

Aunque en la serie ‘Merlina’ baila al ritmo de ‘Goo Goo Muck’ de The Cramps, Lady Gaga ha optado por uno de sus temas y aparece bailando ‘Bloody mary’.

“¡Yo misma coreografié eso! No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio. Me dieron la canción aproximadamente una semana antes e hice todo lo que pude. Es una locura, porque era mi primer día con covid, así que fue horrible grabarlo”, aseguró al medio británico NME Jenna Ortega, que protagoniza la secuencia de baile junto a Hunter Doohan, Tyler en la serie.

“Pedí volver a rodarlo, pero no tuvimos tiempo. Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor”, añadió Ortega.

La intérprete también contó en Twitter en quién se había inspirado para hacer la coreografía. “Gracias a Siouxsie Sioux, Rich Man’s Frug de Bob Fosse, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant y el material de archivo de góticos bailando en discotecas en los años 80. Eso me ayudó con esto”, publicó.

Thanks to Siouxsie Sioux, Bob Fosse’s Rich Man’s Frug, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant, and archival footage of goths dancing in clubs in the 80’s. Helped me out on this one. https://t.co/zlxlv1JUW4

— Jenna Ortega (@jennaortega) November 25, 2022