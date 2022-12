En la trama Zeta Jones es Morticia una inusual matriarca y hechicera de la familia. Sin embargo, no muchos saben que la exitosa actriz, esposa de actor Michael Douglas, de 78 años, pasó por un oscuro tiempo hace varios años sin saber qué le ocurría hasta que fue diagnosticada medicamente.

Catherine Zeta Jones se casó en el 2000 con Michael Douglas en pleno auge de la carrera de ambos. Tenía una vida perfecta junto a uno de los galanes de Hollywood. Llevaba más de una década de feliz matrimonio cuando, según reconoció en una entrevista, empezó a sentirse bastante indispuesta. Para el 2011 Jones estaba recluida en una clínica, víctima de una fuerte depresión, que con el tiempo derivó en otro mal.

Por aquel entonces ella misma dio una entrevista en la que se refirió a su situación, de la que trataba de salir adelante: "trato de ser optimista, ser negativa no es bueno para mi personalidad. Es como una nube negra… 'oh, allá vamos' y tengo que intentar animarme", dijo.

Michael Douglas por su parte la apoyó durante este tiempo de crisis y alabó su fortaleza: “Ella fue valiente para asumir lo que le pasaba… Mi hijo mayor está arrestado, mi exmujer demandándome y yo tenía cáncer. Era difícil para ella decirme ‘tengo una depresión’”.

Catherine Zeta Jones diagnosticada con bipolaridad

Pasó el tiempo y la situación para la actriz pareció mejorar, pero no fue así. La misma Catherine sintió que su salud mental no estaba como debía estar y después de consultar tras episodios inusuales fue diagnosticada con trastorno bipolar. “Este es un trastorno que afecta a millones de personas y yo soy una de ellas. Si la revelación de tener trastorno bipolar II ha alentado a alguna persona a buscar ayuda, entonces vale la pena. No hay necesidad de sufrir en silencio y no hay vergüenza en pedir ayuda”, dijo hace 10 años al revelar su padecimiento y admitir que no solo se trata de querer estar bien, sino de seguir un tratamiento que involucra medicamento, alimentación y una disposición emocional del paciente.

La bipolaridad, que es un problema mental con origen biológico o genético o ambos, es parte de la vida de la galesa que siempre ha destacado de apoyo de su esposo Michael en su lucha contra él.