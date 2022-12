Miles de jóvenes han decidido unirse a la nueva tendencia en redes sociales con el llamado ‘Merlina Challenge’, en donde usuarios intentan recrear la icónica escena del baile escolar al que la hija de los ‘Addams’ asistió por culpa de ‘Dedos’.

La extravagante y extraña coreografía fue creada por la actriz Jenna Ortega, la misma que da vida a la peculiar Merlina, y es que ha sido tan llamativa la escena que Netflix decidió publicar en su cuenta oficial la escena del baile, alcanzando más de 3 millones de visualizaciones.

No obstante, Jenna en medio de una entrevista aseguró “En realidad me sentía muy insegura sobre esto, yo misma la coreografié, creo que es muy obvio que no soy una bailarina o coreógrafa”, sin embargo, todo el elenco concordó en que el baile fue su escena favorita de la serie.

Ahora la llamativa coreografía se ha tomado las redes sociales, con trajes negros, dos trenzas y cientos de ensayos para intentar realizar los mismos pasos que Merlina.

Algunos de los videos se han hecho virales con varios millones de vistas, mientras que usuarios han dejado sus comentarios “Amo ese baile”, “Te salió igual, mis respetos por aprendértelo igual con todo y las escenas que no sale tan claro”, “Busque tantos videos de Merlina para ver qué alguno hiciera el baile que realmente valiera la pena, y lo encontré”.

Por ahora este va a ser uno de los bailes tendencias con los que terminaremos el 2022, gracias a la gran acogida que ha tenido la serie, superando incluso a ‘Stranger Things’.