Como es tradicional el 24 de diciembre a media noche, familias enteras se reúnen para compartir, cenar y por supuesto obsequiar presentes con motivo del nacimiento del niño Jesús.

Sin embargo, encontrar el regalo ideal para nuestros seres queridos puede convertirse en todo un lio, aunque parece ser que algunas personas tienen claro que les puede gustar a sus amigos o familiares. Así ocurrió con un grupo de amigos en Jalisco, México, quienes sorprendieron en redes sociales por sus peculiares regalos.

En el vídeo que se hizo viral con más de 21 millones de vistas y 2 millones de me gusta, se puede ver cómo un grupo de amigos disfruta de las festividades mientras se reparten obsequios por la época navideña, aunque los regalos fueron bastante diferentes. Primero, se puede ver cómo un joven carga a una cabra bebé y se la entrega a una de sus amigas, quien muy feliz recibió al animal.

Después se puede ver como el mismo joven recibe una caja de regalo, al destaparla se da cuenta que le han regalado un gallo, el cual sacó del empaque y mostró a todos sus amigos muy orgulloso.

No obstante, aunque más de uno creería que estos regalos no serían bien recibidos la realidad es que las personas estaban muy felices con sus nuevas mascotas.

Por supuesto el vídeo no ha pasado desapercibido entre internautas quienes no dudaron en dejar sus opiniones: mMe imagino la emoción a la hora de abrir los regalos jaja que nervios que sea una vaca”, “ah caray! De estos intercambios sí me interesan”, “yo quiero amigos así”, “yo también quiero que me regalen una cabra”.