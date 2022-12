El pasado primero de septiembre, Sara Uribe fue foco de los reflectores de la prensa rosa, por un video en el que se le vio besando a un extraño hombre en una discoteca de Medellín.

(Vea también: Leandro Díaz: ¿cuántos hijos tuvo el artista vallenato?)

La presentadora antioqueña, que en ese entonces ya se encontraba soltera tras terminar su relación Fredy Guarín, manifestó, en tono jocoso, que el episodio la dejó como una mujer “besucona”, “enamorada” y hasta “ridícula”, sin dar más detalles.

Vea acá el video de Sara Uribe con un hombre en Medellín:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

Sara Uribe confesó qué pasó con hombre que besó en bar de Medellín

Después de varios meses, Sara Uribe recordó el momento con el enigmático hombre en Medellín y, a través de la dinámica de la ‘caja de preguntas’ de Instagram, contó qué pasó con el sujeto, luego de la boleteada que le pegaron.

La presentadora, que se alista para participar en un nuevo ‘reality’ de RCN, explicó que el ‘show’ mediático le impidió conocer al muchacho, pues el video filtrado terminó espantado al hombre.

“Ni siquiera lo había conocido. Uno da un besito y ya ustedes lo boletean y lo espantan. No me dejan tener mi intimidad”, dijo.

Uribe, en tono de buenos amigos, cerró el tema diciendo que le da pena buscar al hombre, después de todo el escándalo que se armó.

“Si ustedes me dejaran besarlo y al otro día conocerlo, y no lo espantan de la manera en la que lo espantaron, pues hasta uno se atreve a besar al que le gusta, pero ya después de esa boleteada que me pegaron con ese muchacho, qué voy a volver a buscarlo. Me da pena”, precisó.