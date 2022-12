El debut de Silvestre Dangond en la actuación, interpretando a su colega y amigo Leandro Díaz en el nuevo proyecto de RCN sigue aumentando la curiosidad de los televidentes sobre la vida del compositor, fallecido el 22 de junio del 2013, a causa de una infección pulmonar.

Contrario a lo que muchos creían sobre la vida del guajiro, Matilde Lina fue solo un amor prohibido y casi imposible para él. El personaje, que interpreta la actriz Laura de León en la serie, existió realmente en la vida del artista, para quien la ceguera no fue un impedimento y se enamoró de ella. Aunque el amor no fue correspondido, sostuvieron una amistad de años y la mujer fue la musa de uno de sus más grandes éxitos. Lo que muchos seguidores no sabían es que hubo otra mujer que acompañó por el resto de su vida al hombre.

¿Quién es la esposa de Leandro Díaz?

Hasta el momento se desconoce cómo y cuándo conoció a la mujer con la que formó una familia y fue su única esposa. Leandro Díaz se casó con Helena Clementina Ramos Ustáriz en 1957, cuando ambos tenían 29 años. Su matrimonio duró 52 años. En 2009, cuatro años antes de que el compositor falleciera, a los 85 años, la madre de sus hijos falleció a los 81.

Varios medios locales han afirmado que fue Helena quien ayudó a su esposo a vivir con la ceguera. Ella le leía libros y recitaba poesía para él. Contrario a lo sucedido con Matilde Lina, se dice que el compositor nunca le escribió un tema a su esposa.

LEANDRO Y CLEMENTINA ❤️ Una historia de amor apta para cualquier guión de película o serie.

¿Cuántos hijos tuvo Leandro Díaz?

Clementina nació en San Diego, Cesar, y conoció desde muy joven a quien sería su futuro esposo, gracias a que él era cercano a su familia paterna. Lo poco que se sabe de su relación lo contó el mismo Leandro, hace unos años, para el canal Telecaribe. “Yo de amores con ella fui muy poquito. No tenía quien me atendiera, siempre andaba por ahí muy mal atendido. Necesitaba urgente una mujer”, dijo, y según su relato, el amor llegó mucho después de iniciar su relación.

Sobre el número exacto de hijos que tuvo la pareja se especula mucho en redes sociales. La mayoría de sus seguidores y de la prensa nacional coinciden en que Leandro tuvo cinco hijos dentro del matrimonio, además de otros dos que tuvo con otras mujeres.

