El usuario Ryan McCaffrey recibió unos prototipos de la Xbox Series X y Xbox Series S, cuyos lanzamientos fueron confirmados por la marca, y se dio cuenta de que la base del equipo de lujo estaba fija. Al contactar a Microsoft, la empresa le dijo que, en efecto, así fue elaborada, señaló IGN.

A continuación está la publicación de Twitter en la que McCaffrey especificó que el soporte no se puede remover en ningún caso, por lo que el dispositivo se puede acostar, pero la base redonda quedará puesta.

One of the most common questions I've gotten is if the round stand on the bottom of the Series X is removable, in the event you choose to lay it on its side.

I couldn't find a way to take it off, and I just confirmed with Microsoft that it is indeed not removable. So just FYI!

— Ryan McCaffrey (@DMC_Ryan) September 10, 2020