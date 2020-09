A través de un video de YouTube, Xbox anunció la integración de EA Play, que es el nuevo nombre de EA Access, con su servicio de suscripción para que los jugadores cuenten con entregas como ‘FIFA 20’, ‘Titanfall 2′ y’ Need for Speed ​​Heat’, apuntó Gizmodo.

Asimismo, habrá acceso ilimitado para títulos de las franquicias Battlefield, Mass Effect, Skate y Los Sims, y versiones de prueba de los videojuegos ‘Madden NFL 21’ y ‘FIFA 21’, agregó el portal en su publicación.

Gracias a la alianza, los usuarios tendrán habilitados contenidos exclusivos, como desafíos y recompensas, descuentos en algunos juegos y archivos descargables por cuenta de Electronic Arts, precisó el medio tecnológico.

Aparte de los 60 títulos de EA Play que harán parte del repertorio de Games Pass Ultimate, los usuarios recibirán una reducción en el precio de algunos videojuegos que quieran comprar para quedárselos por siempre, indicó Xataka.

Además, será posible instalar, sin cargo adicional, algunas entregas de EA Play, el servicio de juegos de la empresa desarrolladora estadounidense, en equipos Android por medio de la nube; esto es solo para los miembros de Xbox Game Pass Ultimate, afirmó Gizmodo

De acuerdo con Xataka, esto se podrá hacer por medio de Project xCloud a partir del 15 de septiembre y los usuarios contarán con más de 100 juegos de Xbox y computador.

El video con el que Xbox anunció la asociación con Electronic Arts está a continuación.

El anuncio llega justo después de que Microsoft corroborara el rumor de la existencia de la Xbox Series S, su próxima consola barata, cuyo mando se filtró por redes sociales.

La compañía también aseguró a través de un tuit que está abajo que la Xbox Series S costará 299 dólares, mientras que la Xbox Series X tendrá un precio de 499 dólares. Ambas consolas saldrán al mercado el 10 de noviembre.

This is the tweet…

Xbox Series X: $499 (ERP)

Xbox Series S: $299 (ERP)

Release date: November 10

Pre-order starts September 22: https://t.co/Dz5bRsAuwQ | #PowerYourDreams pic.twitter.com/MadZl4OOKJ

— Xbox (@Xbox) September 9, 2020