Además de los nuevos juegos disponibles para cada dispositivo, los accesorios que acompañan los equipos y los precios de cada modelo, hay algunas características técnicas que diferencian a la PlayStation 5 (cuyas unidades se agotaron hasta finales de este año) de la Xbox Series X, que cuenta con una versión más barata llamada Xbox Series S.

Ahora bien, al momento de decidirse entre una consola y otra, hay que tener en cuenta aspectos como los tiempos de carga, especificaciones técnicas, preferencias del usuario y catálogo de juegos.

¿Qué diferencias hay entre la PS5 y la Xbox Series X?

Aunque ambas consolas tienen innovaciones en los controles, retrocompatibilidad con dispositivos anteriores, mejores gráficos y sonido, y menores tiempos de carga, hay algunas diferencias entre ellas.

PS5 vs. Xbox Series X PS5 Xbox Series X Almacenamiento SSD 825 GB 1 TB Memoria RAM 16 GB 16 GB Ancho de banda 448 GB/s 560 GB/s CPU AMD Zen 2 de

8 núcleos/16 hilos frecuencia variable, hasta 3.5GHz Zen 2 personalizada de 8 núcleos a 3.8 GHz GPU 10.28 teraflops, 36 CUs a 2.23GHz 12 teraflops, 52 CUs a 1.825 GHz con RDNA 2 personalizada Unidad óptica 4K UHD Blu-ray 4K UHD Blu-ray Sonido Tempest 3D AudioTech Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby True HD con Atmos y L-PCM de hasta 7,1 Dimensiones 39 x 10,4 x 26 cm (edición Blu-ray) y 39 x 9,2 x 26 cm (versión digital) 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm Peso 4.5 kg (edición Blu-ray) y 3.9 kg (versión digital) 4445 gramos Precio 2.799.900 pesos colombianos (edición Blu-ray) y 2.199.900 pesos (versión digital) 2.499.900 pesos colombianos

Una de las grandes diferencias entre ambas consolas es el valor con el que llegaron al mercado, pues la PS5 con lector de discos cuesta 2’799.900 pesos colombianos y la versión digital es 600 mil pesos más barata, según un distribuidor oficial. mientras que la Xbox Series X salió a la venta más económica, pues su precio es de 2’499.900 pesos. Por su parte, la Xbox Series S tiene un costo de 1’499.900 pesos, aunque es menos potente que la Series X.

Según Vandal, la PS5 tiene una memoria SSD mucho más rápida que la Xbox Series X, pues permite que un juego inicie en solo 7 segundos. A pesar de que la consola de Microsoft también arranca a gran velocidad, la memoria es la mitad de rápida que la del equipo de Sony (que tendría una versión más barata en 2021).

El hecho de que el mando DualSense de la PS5 tenga retroalimentación háptica, gatillos adaptativos y un mejor sistema de vibración hace que el equipo de Sony sea muy atractivo para los usuarios, indicó el medio mencionado. Por su parte, el controlador de la Xbox Series X es similar al de la Xbox One, y solo tiene como mejores una cruceta nueva y la inclusión del botón ‘Share’.

Con respecto al almacenamiento interno, aunque la Xbox Series X (sobre la que revelaron si su base circular se puede remover) cuenta con un espacio SSD de 1 TB, solo quedan 802 GB libres si se tiene en cuenta lo que ocupa el sistema operativo. En cuanto a la PS5, esta tiene una SSD de 825 GB, pero solo tiene 667.2 GB libres, apuntó el portal en su publicación.

En cuanto a la potencia, la consola de Microsoft incorpora 12 teraflops, mientras que la PlayStation 5 viene con 10 teraflops, por lo que se considera que los juegos multiplataforma de la Xbox Series X vienen con mejores gráficos y una mayor resolución, agregó el medio nombrado.

Pese a que ambos equipos cuentan con la característica de retrocompatibilidad para juegos de versiones anteriores, la Xbox Series X no solo es compatible con Xbox One, sino con varios videojuegos de Xbox 360 y de la Xbox original. En cambio, la PS5 no es retrocompatible con la PS3, PS2 ni la primera PlayStation, señaló el informativo.

La ventaja de la Xbox Series X es que es compatible con los periféricos de la Xbox One, su antecesora, mientras que la PS5 no es compatible con todos los juegos y accesorios de la PS4, pues hay títulos de la nueva consola de Sony que solo funcionan con el DualSense, detalló el portal mencionado, aunque hay juegos de PS4 que se pueden actualizar para PS5.

En esta publicación de Twitter hay un video donde se ven la consola de PlayStation y sus periféricos.

Aquí, uno de los tuits con los que la cuenta de Twitter de Xbox Colombia anunció la llegada de la Xbox Series X y la Xbox Series S.

En lo que corresponde al sonido, la PS5 incorpora tecnología 3D Tempest, que se puede disfrutar en audífonos estéreo. En cuanto a la Xbox Series X, aunque cuenta con sonido en 3D, se necesita un amplificador que sea compatible con las tecnologías Dolby Digital 5.1, DTS 5.1 y Dolby True HD con Atmos, precisó el medio nombrado.

Sobre el guardado en la nube, un beneficio de la Xbox Series X es que las partidas de los juegos quedan guardadas automáticamente y de forma gratuita en la nube, y queda con copia de seguridad, pero en PS5 es necesario contar con el servicio PS Plus, que es pago, para tener la misma función, señaló el portal en su artículo.

Con respecto al procesador y GPU, Hard Zone asegura que es más apropiado hablar de APU, por lo que los dos elementos están integrados en el mismo ‘die’ o chip. Las dos consolas cuentan con la arquitectura AMD Zen 2 en la CPU y con la AMD RDNA2 en la GPU.

Eso sí, según el medio mencionado, la Xbox Series X tiene un procesador con mayor potencia y menor consumo, pues proporciona hasta 16 hilos de proceso; esto, sin embargo, hace que la velocidad sea menor. A pesar de esto, el equipo de Microsoft cuenta con 52 CUs, mientras que la de Sony tiene 36 CUs, lo que podría notarse en los juegos con mayores gráficos.

En este video, muestran cómo es el ‘hardware’ de la PlayStation 5.

Pese a las diferencias en el procesador y en la velocidad, el portal nombrado apuntó que los dos dispositivos de juegos tienen la capacidad de reproducir contenido a resolución 8K, e incluso pueden alcanzar los 120 FPS de acuerdo con la resolución y el título que se utilice.

A continuación, un video en el que hacen el ‘unboxing’ (sacar del paquete) de la Xbox Series X.

En cuanto a la memoria RAM, los dos equipos tienen una de 16 GB; la de Sony tiene un ancho de banda de 448 GB/s, mientras que la de Microsoft viene dividida en dos partes: una de 10 GB con 560 GB/s y otra de 6 GB que funciona a 336 GB/s.

De acuerdo con el informativo tecnológico, la PS5, aunque tiene una memoria más lenta, tiene un rendimiento más estable que la Xbox Series X, pues esta puede no brindar el mejor rendimiento para juegos que requieren más de 10 GB.

¿Cuál es mejor entre la PS5 y la Xbox Series X?

Sobre por qué se dice que la PS5 rinde mejor que la Xbox Series X, MuyComputer explicó que Microsoft usó nuevos kits de desarrollo para su consola, pero llegaron tarde a algunas partes, por lo que hubo que utilizar los kits de Xbox One y Xbox One X; esto hizo que la empresa no pudiera ejecutar “un desarrollo totalmente nativo y perfectamente optimizado para la nueva generación”.

En efecto, se hablan de algunas dificultades, como temas de resolución y hasta un “cuello de botella a nivel de API”, que tuvieron los primeros kits de desarrollo para la Xbox Series X, agregó el medio en su publicación.

En cambio, los kits de la PlayStation 5 llegaron antes y serían muy similares a los de PS4 y PS4 Pro, por lo que serían de más fácil acceso para los desarrolladores. Aunque no hay nada confirmado, esa es la principal hipótesis que se maneja, señaló el informativo.

Por tanto, para Hard Zone, la Xbox Series X es mejor en cuanto al procesador y CPU, pero la PS5 es superior en lo que corresponde a la memoria RAM y almacenamiento interno. En cuanto al sistema de refrigeración, ambos equipos mantienen los componentes a temperaturas adecuadas; el de Microsoft lo hace a través de un “diseño monolítico en el que el aire entra por debajo y sale por arriba”, mientras que el de Sony tiene “un inmenso disipador de cobre y aluminio dividido en secciones”.

MuyComputer concuerda con Hard Zone en que la PS5 es superior en cuanto al rendimiento del almacenamiento SSD, pero le gana la Xbox Series X en términos de potencia porque la “CPU funciona a mayor frecuencia”, incorpora más “unidades de texturizado” y tiene más “unidades de rasterizado”.