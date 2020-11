El éxito de ventas de la nueva PlayStation 5 ha llegado a tal punto que es casi imposible conseguir consolas en tiendas especializadas o distribuidores como Amazon o Mercado Libre.

Así lo confirmó el presidente ejecutivo de Sony Entertainment, Jim Ryan, quien le dijo al portal ruso Tass que su mayor reto es equilibrar el factor oferta/demanda pues los consumidores parecer haber sorprendido a la multinacional.

Y es que Ryan afirma que los trabajadores de toda la compañía están tratando de hacer “milagros” para compensar la alta demanda que hay a nivel mundial.

Desde su cuenta oficial de Twitter, PlayStation informó que la PS5 ha sido el mayor éxito de ventas de Sony, con una “demanda sin precedentes”. La compañía aseguró que la consola llegará a minoristas para fin de año.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020