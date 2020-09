Después de varios meses de rumores, filtraciones y de no tener un precio concreto, en las últimas horas la gente de S2GLatam reveló el valor final (con impuestos y todo) que tendrá la PlayStation 5.

Según la publicación de ese distribuidor oficial de PlayStation en Colombia, la PS5 con lector de Blu-ray costará 2’799.900 pesos colombianos, mientras que el dispositivo de edición digital tendrá un valor de 2’199.900 pesos.

También es un hecho que la esperada consola estará disponible en el país desde el 19 de noviembre de este año.

Hace pocos días, además, se conocieron los precios de otros accesorios que tendrá la consola y que transportarán a los ‘gamers’ a escenarios y experiencias desconocidas. De acuerdo con The Verge, el controlador DualSense, cuyas características fueron expuestas en un tráiler oficial, tendrá un costo de 69.99 dólares, es decir, 10 dólares más que el DualShock 4, cuyo precio es de 59.99 dólares. El aumento se debe a la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos.

Además, el valor de la estación de carga, que tiene soporte para dos mandos, será de 29.99 dólares. Los audífonos inalámbricos Pulse 3D costarán 99.99 dólares y el control remoto llegará al mercado por 29.99 dólares, agregó el portal mencionado.

Finalmente, la cámara HD, que incorpora lentes duales de 1080p, será lanzada por 59.99 dólares. Al parecer, señaló el informativo, Sony habría añadido el sistema de doble lente para que funcione con aplicaciones de realidad virtual más adelante.

Las medidas de la PlayStation 5 con lector de Blu-ray son 390 mm x 104 mm x 260 mm, lo que hace que sea más alta (en posición vertical) y más profunda que la Xbox Series X de Microsoft, que mide 301 mm x 151 mm x 151 mm, y la Xbox Series S, cuyas dimensiones son 275 mm x 65 mm x 151 mm, señaló Gizmodo. La siguiente imagen lo demuestra.

Por su parte, la PS5 de edición digital es más pequeña, pero no por mucho, pues sus medidas son 390 mm x 92 mm x 260 mm; esto se debe a la ausencia de la unidad de discos, que hace que sea menos ancha, agregó el portal en su publicación.

La nueva consola también es de mayor tamaño que su antecesora, la PS4, como se en la imagen que está a continuación. Eso sí, el informativo aseguró que el tamaño no influye en la calidad de los juegos, las funciones ‘online’ ni el precio, que ya fue anunciado por Sony.

Este video muestra en detalle el aspecto de la nueva consola que, desde ya, augura un éxito total en ventas:

