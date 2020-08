green

El video de la PS5 llamado ‘Play Has No Limits’ (Jugar no tiene límites) viene acompañado de una descripción que invita a “descubrir la respuesta háptica, los gatillos adaptativos y el audio en 3D”.

Este tipo de sonido permitirá que los jugadores reconozcan la fuente para, por ejemplo, identificar si un enemigo en determinado juego sigue al usuario. De ser así, es posible detectarlo por los ruidos que se escuchan en el fondo, indicó Cnet.

Además, la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos lograrán poner cierta resistencia al tensar un arco con el fin de que la experiencia con la PlayStation 5 sea muy parecida a la realidad, pues se sentirán golpes y vibraciones, agregó el portal en su publicación.

No es la primera vez que la compañía menciona estos tres elementos, pero, en esta oportunidad, se enfoca principalmente en promocionarlos, afirmó el medio mencionado.

De acuerdo con FayerWayer, el clip no solo está bien elaborado, sino que tiene una “inmersión gráfica admirable”. Sin embargo, algunos fragmentos resultan confusos con respecto a la intención del mensaje.

Aun así, el portal tecnológico rescata que no tiene ningún elemento extraño que lo convierta en blanco de burlas y memes, como ocurrió con el tráiler de la PS3, que incluía un “perturbador bebé de juguete”.

Por el momento, se conocen aspectos sobre el mando, los accesorios de la PS4 que serán compatibles con la PS5 y la característica de carga instantánea de una misión específica de un juego, pero todavía falta por saber la fecha exacta de lanzamiento y el precio de la consola.