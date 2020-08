El mando de la PS5, que contará con motores hápticos y gatillos ajustables, sería el primero en tres generaciones del equipo que no saldría en el icónico color negro de Sony, indicó Hipertextual.

Sin embargo, un usuario de Twitter publicó unas fotografías que sugieren que el controlador sí llegará en negro y tendrá botones de color blanco. La cuenta aseguró que las imágenes provienen de una fuente desconocida.

@geronimo_73 PlayStation 5 DualSense controller has been leaked showing a black variant of the controller. Source is unknown. #PlayStation #PlayStation5 #DualSense #Controller #BlackDualSence #PS5 #StateOfPlay pic.twitter.com/rBtVAaWh0C

— TypicalAsian (@_AlexKyaw) August 5, 2020