El objetivo de esta función es hacer que los jugadores entren a un momento del videojuego, bien sea un nivel, una carrera o una misión, sin tener que cargar el juego desde el principio, informó TechRadar.

De ese modo, se ahorran el tiempo de exploración en el menú y en la interfaz de inicio porque todo sucede instantáneamente, agregó el medio mencionado.

La filtración fue hecha por un usuario de Twitter, que afirmó haberse percatado de la característica gracias a un artículo del portal Gamereactor que fue eliminado poco después.

Gamereactor preview article for WRC 9 mentioned an unannounced #PS5 feature. Article was here but was taken offline: https://t.co/BIKFZEAhnL

Archive: https://t.co/zVtjk94ux0 pic.twitter.com/5VdNwyEPpQ

— Gematsu (@gematsucom) July 28, 2020