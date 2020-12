En días recientes les contamos que la nueva PlayStation 5 ha sido todo un éxito en ventas y en varios países ya está completamente agotada. Dicha afirmación va en línea con los planes que tendría Sony en sus manos para lanzar una versión más económica de la nueva PS5.

Esta consola sería lanzada en 2021 y cambiaría un poco su tamaño y algunas características de su presentación. Así lo afirmó un bloguero chino experto en tecnología, citado por el portal Sina.

De acuerdo con esa misma fuente, citada también por Crónica, de Argentina, esta versión más barata de la consola de Sony se llamaría PS5 Lite y podría salir a la venta en el segundo semestre de 2021.

Entre los argumentos que tendría el gigante tecnológico para lanzar esta consola económica al mercado estaría responder a la demanda de su consola, que es casi imposible de conseguir, y hacerla más asequible en diferentes mercados.

La noticia sobre la escasez de estas consolas en el mundo la confirmó el presidente ejecutivo de Sony Entertainment, Jim Ryan, que informó al portal ruso Tass que su mayor reto es equilibrar el factor oferta/demanda pues los consumidores parecer haber sorprendido a la multinacional.

Sumado a esto, en días recientes PlayStation informó que la PS5 ha sido el mayor éxito de ventas de Sony, con una “demanda sin precedentes”. La compañía aseguró que la consola llegará a minoristas para fin de año.

Este es el trino que publicó la compañía hace pocos días y que tiene pensativos a miles de ‘gamers’ que quieren estar entre los primeros en probar el nuevo ‘juguete’:

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020