A pesar de que James Rodríguez no ganó el premio al mejor jugador del mes de la Premier League, el buen nivel que ha tenido desde su llegada al Everton el mes pasado lo hizo merecedor de un puesto en el equipo de la semana de ‘Ultimate Edition’ de FIFA 21, como lo confirmó la liga inglesa en su cuenta de Twitter.

— Premier League (@premierleague) October 7, 2020