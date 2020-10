James Rodríguez había sido nominado para el premio de mejor jugador del mes de la Premier League pero, a pesar de que su comienzo de temporada fue bastante bueno, esa distinción se la quedó el goleador del Everton, que ha marcado seis anotaciones en las cuatro primeras fechas del torneo.

El equipo del colombiano acaparó todos los premios que la organización de la liga inglesa dio a conocer este viernes ya que el italiano Carlo Ancelotti fue el ganador en la categoría de mejor técnico del mes.

En los cuatro partidos que ha disputado en la Premier, James ha marcado tres goles y ha entregado dos asistencias a sus compañeros.

Ahora el colombiano está con la Selección Colombia y jugará este viernes contra Venezuela, por la primera fecha de las Eliminatorias al Mundial. El ‘10’ del combinado nacional hará parte de la formación titular para el partido de esta tarde.

Rodríguez volverá a jugar con su equipo el próximo sábado 17 de octubre, en el clásico contra el Liverpool correspondiente a la quinta jornada, en el que buscará mantenerse como el líder del torneo.

Así fueron reconocidos Calvert-Lewin y Ancelotti como los mejores de septiembre:

Introducing your September @EASPORTSFIFA Player of the Month…

Congratulations, @MrAncelotti 🥳

The @Everton boss is your @BarclaysFooty Manager of the Month for September#PLAwards pic.twitter.com/RKoZ80hOGq

— Premier League (@premierleague) October 9, 2020