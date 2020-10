De acuerdo con el relato del holandés Etienne van Empel, uno de los afectados, el fuerte viento generado por un helicóptero que voló demasiado bajo hizo levantar algunas vallas que terminaron derribándolo a él y al italiano Luca Wackermann.

Ambos iban en un grupo de rezagados junto al colombiano Juan Sebastián Molano y al argentino Maximiliano Richeze, compañeros y lanzadores del embalador Fernando Gaviria, quien ya había pasado por el lugar.

Al final, Van Empel logró cruzar la meta. Los comisarios del Giro de Italia le adjudicaron el mismo tiempo del lote en el que iba, mientras que Wackermann debió ser retirado en ambulancia debido a sus múltiples lesiones.

#Giro Stiamo ricevendo tantissimi messaggi di supporto. Luca Wackermann è cosciente e a breve vi informeremo sulla situazione. Grazie di cuore 💗

We are receiving a lot of messages of support. Luca Wackermann is conscious and soon you'll know the full story. Thanks 💗#ForZabù pic.twitter.com/g2300zKbpo

— Vini Zabú – Brado – KTM (@ZabuBradoKTM) October 6, 2020