Algunos usuarios tienen ciertos hábitos que pueden ser perjudiciales para la batería de sus celulares, lo que puede dañarla y poner en riesgo también al teléfono móvil, que no solo se ve amenazado por los ‘malware’, sino por acciones del día a día.

Hábitos que dañan la batería del celular

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, citado por el diario mexicano El Universo, los usuarios suelen cometer ciertos errores que pueden dañar la batería del celular. Algunos de esos son los siguientes.

Cargar el celular con un adaptador de mala calidad

A menudo, las personas recurren a cargadores que no son los oficiales para cargar sus celulares cuando el adaptador original deja de funcionar o se pierde. La práctica no está mal, siempre y cuando el dispositivo de carga tenga garantía, aunque no sea el original. El problema está en utilizar un aparato que no está certificado, pues este pone en riesgo la vida útil de la batería.

Cargar el celular cuando está caliente

Lo ideal es no cargar el dispositivo móvil cuando se sobrecalienta, pero, en caso de ser necesario, es recomendable conectarlo mientras está apagado y quitarle el forro, en caso de tener, para que ‘respire’. Aunque las fundas son buenas para proteger el equipo, no permiten que libere el calor que almacena durante el uso, indicó el medio mencionado.

Dejar que el celular se descargue completamente

Según el portal nombrado, permitir que la batería del celular se acabe pone en riesgo su vida útil, puesto que puede ocasionar daños permanentes en ella. Lo que hay que hacer es estar pendiente de la carga del teléfono y no dejar que esté en menos del 20 % para que no se desgaste tan rápido la batería.

Ahora bien, esto no quiere decir que el celular no se pueda apagar, sino que es mejor no esperar a que se apague porque se quedó sin batería. De hecho, es aconsejable apagar el móvil de vez en cuando para que este descanse, apuntó el informativo.

Dejar activado el Bluetooth y Wi-Fi

Como el Bluetooth y Wi-Fi son dos de los elementos que más gastan la batería del celular, lo mejor es apagarlos cuando no se hace uso de ellos para evitar que consuman energía innecesaria al estar en la búsqueda constante de redes para conectarse, agregó el medio en su publicación.

Consejos para cuidar la batería del celular

A continuación hay algunos consejos a tener en consideración para cuidar y extender la vida útil de la batería del celular, con el fin de que ni ella ni el teléfono móvil se vean perjudicados.

Evitar los extremos

Este truco aplica tanto para la carga de la batería como para la temperatura a la que se expone el celular. En primer lugar, no es recomendable que el celular esté descargado frecuentemente, pero tampoco es bueno que, en el caso de las baterías de litio, estén cargadas completamente todo el tiempo, pues esto hace que sufran, indicó El Androide Libre.

Con respecto a la temperatura, hay que evitar que el celular esté expuesto a altas temperaturas para que no se sobrecaliente, pero también a las bajas para que no se vea afectado el nivel de carga. Lo ideal es que la batería esté entre 10 y 30 grados centígrados, agregó el informativo.

Despreocuparse por los ciclos de carga

De acuerdo con el informativo tecnológico, la durabilidad de las baterías de litio están medidas por ciclos de carga, que corresponden a “una carga completa del 0 al 100 %”. De esta forma, se mide su vida útil.

Luego de entre 300 y 500 ciclos de carga, una batería puede conservar su durabilidad en un 80 %. Por tanto, no hay que alarmarse cada vez que se carga el celular, pues un ciclo de carga no se gasta en una única conexión al enchufe; puede distribuirse en varias, afirmó el portal mencionado.

Evitar usar el celular mientras se carga

Teniendo en cuenta que el celular por sí solo genera calor, y más aún cuando está siendo cargado, lo recomendable es dejarlo ‘descansar’ mientras se completa su carga para evitar que se sobrecaliente por el exceso de uso, apuntó el portal en su artículo.

Optar por cargadores originales

Siempre será mejor cargar la batería del celular con el adaptador de corriente que vino en su caja, pero, en caso de perderlo o de que se dañe, vale la pena comprar otro original. No obstante, se puede adquirir un cargador que, si bien no es el mismo que vino en el empaque, cumpla con todos los requisitos de calidad para no poner en riesgo la batería, informó el medio en su publicación.

El siguiente video incluye varios aspectos a tener en cuenta para evitar que la batería del celular se dañe y brinda recomendaciones sobre cómo extender su vida útil.

Mitos sobre la batería del celular

Por otra parte, muchos usuarios suelen evitar ciertas prácticas que son consideradas como nocivas para las baterías de los celulares, pero la mayoría de ellas no son perjudiciales para el dispositivo, sino que son mitos.

La carga rápida afecta la batería del celular

Hay varios mitos alrededor de las baterías y de la carga de los celulares, como que estos no se pueden cargar con adaptadores de carga rápida. En efecto, según El Android Libre, tanto la carga rápida como la inalámbrica generan más calor que los adaptadores convencionales. Por ende, aunque son buenos para no quedarse sin batería, acortan la vida útil de los celulares.

Sin embargo, los expertos aseguran que, a menos de que el celular tenga alguna falla técnica, la carga rápida no daña la batería porque el proceso ocurre en dos fases. En primer lugar, se aplica un gran voltaje a la batería, con el fin de que se cargue hasta el 50 o 70 % en los primeros 15 a 30 minutos. En la segunda etapa, el celular se demora más en cargar porque los fabricantes reducen la velocidad de carga en el último 20 o 30 % para que no se dañe la batería, explicó Teknófilo.

Cargar la batería del celular toda la noche es malo

De acuerdo con el diario ecuatoriano El Universo, los teléfonos inteligentes son capaces de detectar cuando la carga se ha completado para no recibir más electricidad. Una vez que se empiece a disminuir el porcentaje de carga, el equipo comenzará nuevamente el proceso. Por ende, no hay problema si el celular queda conectado.

El modo de ahorro de energía no afecta el celular

Aunque este modo es bueno para que la batería del celular no se acabe tan rápido, pues permite ahorrarla, sobre todo cuando falta poco para que se descargue, el equipo no funciona igual cuando está activado, resaltó el medio mencionado.

Con el modo de ahorro de energía, el sistema se demora mucho más en actualizarse, por lo que es normal que los mensajes, notificaciones o correos electrónicos presenten retrasos al llegar, agregó el portal en su publicación.

Además, se recomienda desactivar esta opción una vez que el celular está conectado a un enchufe o puerto de carga, pues, de lo contrario, se demorará más en cargar precisamente porque el modo busca la manera de ahorrar energía en todo momento.