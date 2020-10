Luego de la falsa alarma que se llevaron muchos por el evento del 15 de septiembre pasado, en el que esperaban ver el iPhone 12, pero resultaron viendo el lanzamiento del Apple Watch Series 6, finalmente la empresa anunció el evento para conocer de primera mano su nuevo terminal.

Al igual que sus dos últimos eventos, el 13 de octubre se podrá conectar desde su computador al tan esperado evento que tendrá lugar a las 10:00 a.m., hora Pacífico de Estados Unidos (12 m. hora colombiana).

El eslogan ‘Hi, Speed’ (Hola, velocidad) que dará apertura al evento, brinda una leve perspectiva de lo que será este dispositivo, que al parecer se convertirá en el primer iPhone con red 5G e integrará el procesador A14 al igual que en el nuevo iPad Air.

Después de meses de rumores y filtraciones, es casi un hecho que se presentarán cuatro modelos: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max y el iPhone 12, informó la revista GQ.

Si desea adquirir el producto pero no tiene idea que modelo elegir, tenga en cuenta las dimensiones, claramente el Mini será el más pequeño con 5,4 pulgadas, pero el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro tendrán la misma dimensión, cuentan con 6,1 pulgadas, a diferencia del Pro Max que tiene 6,7 pulgadas, explicó el portal tecnológico Xataka.

La decisión se torna un poco más difícil cuando está entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, pero su capacidad de almacenamiento podría ser un comodín a la hora de elegir.

El analista Jon Prosser compartió las diferencias de memoria interna de los smartphones, para que tome en consideración, ya que el iPhone Mini y el iPhone 12 contarán con una memoria de salida de 64, 128 y 256 GB, mientras que el iPhone Pro y el iPhone Pro Max contarán con 128, 265 y 562 GB.

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th

The shipment includes:

iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256

iPhone 12 6.1

-64/128/256

Event on October 13, as I mentioned before.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020