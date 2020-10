James Rodríguez y Yerry Mina fueron incluidos en el equipo ideal de la cuarta fecha de la Premier League, en la que el equipo de los jugadores nacionales goleó por 4 a 1. El ‘10’ marcó dos goles y asistió al defensor para que este también anotara de cabeza.

Su estelar actuación con el Everton el sábado hizo que el reconocido exfutbolista inglés Alan Shearer, designado por la liga inglesa para escoger el once ideal de cada jornada del campeonato, tuviera en cuenta a los jugadores de la Selección Colombia.

La propia cuenta en Twitter de la Premier League fue la que dio a conocer este lunes el equipo ideal de la fecha del fin de semana, que quedó conformado con cinco jugadores del Aston Villa (equipo que le ganó por 7 a 2 al Liverpool), dos del Everton, dos del Tottenham, uno del Chelsea y otro del Newcastle.

En las semanas anteriores, James también figuró en el once ideal de la BBC, una de las cadenas más prestigiosas de Gran Bretaña. El inicio de temporada del colombiano fue tan bueno que es uno de los nominados al premio de mejor jugador del mes.

Tanto Rodríguez como Mina ya están viajando rumbo a Barranquilla para sumarse a los entrenamientos de la Selección Colombia de cara al partido contra Venezuela de este viernes, el primero de las Eliminatorias al Mundial Catar 2022.

Así quedó el equipo ideal de la cuarta fecha de la Premier League:

