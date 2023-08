Amber Heard regresará como Mera en Aquaman y El Reino Perdido, que verá la luz en cines el próximo 22 de diciembre. Mientras se acerca la fecha de estreno, una nueva imagen lució el aspecto que podría la actriz como la princesa atlante de Xebel en esta nueva entrega cinematográfica protagonizada por el héroe submarino de Jason Momoa.

De momento todo hace parte de la especulación. Aunque no hubo confirmación de la imagen, el parecido de la actriz encarnando al personaje durante el primer adelanto y de la imagen compartida en internet se hace evidente.

Las especulaciones sobre la presencia o no de Heard en la secuela de Aquaman, que volverá a estar dirigida por James Wan, fueron constantes desde el inicio de la producción. Es más, tras su enfrentamiento en los tribunales con Johnny Depp, los detractores de la actriz exigieron a Warner Bros. que fuese eliminada de la cinta.

Sin embargo, el adelanto presentado por el estudio en la pasada Cinema-Con, celebrada en Las Vegas, se encargó de confirmar que la actriz volvería a interpretar a Mera en la película de James Wan.

De hecho, tras la disputa legal con Deep y permanecer varios meses distanciada del foco público, el pasado mes de julio, la actriz decidió poner fin a su silencio en el pasado Festival de Cine de Taormina 2023, sobre su participación en “Aquaman 2″, reconociendo sentirse “honrada” por formar parte de ella.

Ahora, una portada alternativa para el número 4 de Birds of Prey ilustrada por Sun Khamunak, muestra el sorprendente aspecto que lucirán Heard y Momoa como Mera y el héroe atlante, respectivamente. Esta ilustración, que ya circula por las redes sociales, llama poderosamente la atención por una razón. Y es que se encuentran enfundados en los mismos trajes que vistieron en la primera película de la saga.

Es cierto que podría tratarse sencillamente de una licencia creativa por parte del ilustrador para esta portada alternativa de las viñetas, aunque, llegado el caso, una de las posibilidades más plausibles sería que la cinta presente algún flashback en el que tanto Mera como Aquaman se dejen ver con sus antiguos trajes atlantes.

Amber Heard officially returns as Mera in #AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM 🔱 pic.twitter.com/LW0yXfYrve

— Reel Moments 🎞 (@reelmomentsAI) April 26, 2023