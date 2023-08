Meta presentó este martes un nuevo modelo de inteligencia artificial que realiza traducciones y transcripciones de casi cien idiomas como parte de sus trabajos para el desarrollo de un traductor universal. El hecho se da en medio de la polémica por obra hecha por (IA).

SeamlessM4T sigue un enfoque de sistema único para reducir los errores y los retrasos en los procesos de traducción, y aprovecha los avances hechos en otros modelos de la compañía, como No Language Left Behind, el traductor universal de voz y los modelos de voz multilingüe masivos.

En concreto, este modelo multimodal y multilingüe puede reconocer el discurso en cerca de cien idiomas, traducir de voz a texto en casi cien idiomas de entrada y salida, traducir de voz a voz en casi cien idiomas de entrada y 36 de salida, traducir de texto a texto en cerca de cien idiomas y traducir de texto a voz en cien idiomas de entrada y 35 de salida.

Today we’re introducing SeamlessM4T: the first all-in-one multilingual, multimodal AI translation model. This single model can perform speech-to-text, speech-to-speech, text-to-speech, and text-to-text translations for up to 100 languages depending on the task.

Learn more…

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) August 22, 2023