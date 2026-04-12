El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sigue ampliando su oferta de formación gratuita y ahora tiene disponibles cursos virtuales de Excel dirigidos a quienes quieren mejorar sus habilidades digitales sin pagar. Estas capacitaciones están pensadas para estudiantes, trabajadores y personas interesadas en fortalecer su perfil laboral en poco tiempo.

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Estos programas hacen parte de los cursos complementarios del Sena, que se enfocan en enseñar conocimientos específicos de forma rápida. En este caso, el aprendizaje está centrado en el uso de Microsoft Excel, una herramienta clave en ámbitos académicos y laborales por su utilidad para organizar, analizar y visualizar datos.

Cursos de Excel del Sena y cómo inscribirse paso a paso

Dentro de la plataforma educativa hay varias opciones disponibles, con niveles que van desde básico hasta avanzado. La duración puede ser de hasta 48 horas, dependiendo del curso elegido y su intensidad. Entre las alternativas que ofrece el Sena están:

Excel avanzado para gestión estratégica de información

Manejo de datos con Excel en entornos organizacionales

Herramientas Microsoft Office 2016: Excel

Uso de Excel y Access en procesos administrativos

Cursos integrales de Word, Excel e internet

Estos programas están enfocados en el área de tecnologías de la información y buscan fortalecer competencias prácticas que hoy son altamente valoradas en el mercado laboral.

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Toda oferta académica se puede consultar en la plataforma oficial del Sena, conocida como Betowa (antes Sofía Plus). En este portal, los usuarios pueden filtrar por duración, nivel, área de conocimiento y modalidad, lo que facilita encontrar cursos ajustados a sus necesidades.

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Para inscribirse, el proceso es completamente en línea y sencillo. Los interesados deben seguir estos pasos:

Ingrese al sitio web oficial del Sena (Betowa).

Seleccione la modalidad de su preferencia: virtual, presencial o a distancia.

Utilice el buscador para escribir palabras clave como “Excel”.

Revise la información del curso (duración, requisitos y contenidos).

Haga clic en “Inscribirme”.

Inicie sesión o cree una cuenta en la plataforma.

Complete el proceso siguiendo las instrucciones del sistema.

Una vez completado el registro, la plataforma confirmará si la inscripción fue exitosa. Además, destacó que el dominio de Excel se ha vuelto una habilidad esencial en múltiples sectores, ya que permite optimizar tareas, manejar bases de datos y tomar decisiones basadas en información organizada.

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