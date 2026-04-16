Julián Montoya, arquitecto de datos en Sura, explicó en entrevista con Pulzo el alcance y funcionamiento de Longevo, una aplicación enfocada en promover hábitos saludables y mejorar la salud de las personas.

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Señaló que esta plataforma surgió a partir de una alianza entre Andrés Moreno, creador de Open English, y Sura, empresa que adquirió el 55 % de la aplicación hace algunos años.

Desde entonces, Longevo se ha consolidado como una herramienta de bienestar apoyada por tecnología e inteligencia artificial.

La alianza de Sura para este proyecto es con Lovelytics, compañía que consolidó a Colombia como un centro estratégico de talento en datos e inteligencia artificial al anunciar que ampliará en 40% su equipo en el país durante 2026, tras haber crecido 69% en 2025 luego de integrar a Datalytics.

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La empresa, hoy uno de sus principales hubs en Sudamérica, presta servicios a clientes locales, regionales y de Estados Unidos, respaldada por su posición como único Elite Partner de Databricks en Latinoamérica.

Este crecimiento refleja el auge del sector, en un momento en que Colombia se ubica entre los cinco países líderes en adopción de IA en América Latina, mientras Lovelytics impulsa proyectos en sectores como banca, seguros, retail y energía, incluyendo desarrollos como Longevo, que personaliza experiencias de bienestar mediante analítica avanzada e inteligencia artificial.

Montoya añadió que desde Sura se trabaja especialmente en el componente de bienestar, integrando herramientas de inteligencia artificial y datos provenientes de dispositivos vestibles, como relojes inteligentes, para generar recomendaciones personalizadas sobre sueño, alimentación, ejercicio y otros hábitos saludables.

Actualmente, la aplicación supera el millón de usuarios en toda Latinoamérica, con un nivel de uso recurrente superior al 80 %, lo que refleja un alto grado de compromiso de los usuarios.

También aclaró que Longevo no está limitada únicamente a afiliados de Sura: cualquier persona puede descargarla y crear una cuenta.

Aunque el módulo de bienestar integral aún está disponible solo para usuarios Sura a través de la SuperApp, próximamente estará habilitado para todos. Finalmente, invitó al público a descargar la ‘app’, probar sus funciones gratuitas y descubrir sus beneficios.

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