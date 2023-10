El huevo es muy popular en diversas cocinas y platos de todo el mundo. Este alimento, no solo es delicioso, sino que también es una fuente rica en proteínas y nutrientes esenciales. En la gastronomía, existen numerosas formas de preparar huevos, desde revueltos hasta pochados, pero cuando no tenemos mucho tiempo, el huevo duro se convierte en una de las preparaciones más acertadas. Por eso, le enseñaremos una forma rápida y efectiva de hacer huevos duros utilizando la air fryer, de manera que no tenga la necesidad de vigilarlos constantemente en la estufa y en su lugar, tenga resultados perfectos en minutos.

¿Cómo hacer un huevo duro en air fryer?

Instrucciones:

1. Configure la freidora de aire a 120°C y recaliente durante 3-5 minutos.

2. Una vez que la freidora de aire esté precalentada, coloque los huevos en la canasta de la air fryer durante 15 minutos aproximadamente y comience a cocinar. No es necesario agregar aceite.

3. Cuando termine el tiempo de cocción, retire los huevos de la freidora y sumérjalos inmediatamente en un recipiente con agua fría durante unos minutos para detener la cocción.

4. Una vez que los huevos se hayan enfriado, pélelos con cuidado. Los huevos duros cocinados en la freidora de aire son fáciles de pelar al someterse a un choque térmico.

@buenazo.peru Huevo duro en freidora de aire 🥚 ¿Cómo es posible este suceso? 😱 Temperatura: 140 °C Tiempo: 15 minutos #receta #recetafacil #tipsdecocina #airfryer #airfryerrecipes #airfryercooking #huevoduro #f#freidoradeaire ♬ Los del Espacio – LIT killah & Tiago PZK & Maria Becerra & Duki & Emilia & Rusherking & Big One & FMK

Así de fácil tendrá huevos duros listos para comer o utilizar en sus recetas favoritas. Asegúrese de ajustar los tiempos y las temperaturas según su propia freidora de aire, ya que las especificaciones pueden variar de un modelo a otro.

*Este artículo fue escrito y curado por el equipo de Robby Recetas con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano.