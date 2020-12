Aunque desde el principio de la conversación el exfiscal Martínez mostró sus diferencias con la periodista María Jimena Duzán, a la que le reprochó por las investigaciones periodísticas que ha hecho en su contra, fue al final de la entrevista cuando el exfuncionario la emprendió contra ella.

Esto, porque la entrevistadora en La W lo cuestionó por unas interceptaciones ilegales que se habrían hecho desde la Fiscalía a exnegociadores del proceso de paz, testimonio que entregaron dos funcionarios del CTI de la Fiscalía, hoy presos por delitos de chuzadas, que aseguraban que la orden supuestamente la había dado el entonces fiscal general. Esa afirmación molestó a Martínez.

“María Jimena, usted me ha hecho mucho daño en mi honor, y déjeme decirle que usted cogió testimonios de dos tipos que están en la cárcel por haber chuzado ilegalmente al sindicato de Avianca […] había chuzadas ilegales, y esos señores para entrarse a la JEP dijeron que yo chuzaba ilegalmente a un poco de gente, incluidos los comisionados y facilitadores de la paz”, respondió Martínez.

Luego de dar su versión de los hechos, el exfiscal le hizo saber a la periodista que en una investigación que adelantó la Fiscalía se encontró que “el único que había sido chuzado era Álvaro Leyva Durán, en 2013”, y que para esa época él todavía no había llegado al cargo.

“María Jimena, usted no puede hacerse la ciega ni la sorda […] Con base en eso (la chuzada), usted viene a adjudicarme que yo tenía una fábrica de interceptaciones ilegales”, le dijo, con evidente desagrado.

“No, yo no hice eso, eso no es cierto. Lo que hice fue remitirme a un documento que firmaron ellos, y que tienen la JEP y la Fiscalía. Y me pareció importante sacarlo”, contestó Duzán.