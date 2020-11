El exfiscal se defendió en una intervención de casi hora y media en el debate de control político que se le adelantó en el Senado, al que asistió como invitado y no como citado.

Luego de sus respuestas, los senadores citantes Gustavo Petro, Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras hicieron uso de su derecho a la réplica porque consideran que Néstor Humberto Martínez los mencionó constantemente.

Cepeda, por ejemplo, dijo que como resultado de “la pobreza argumental” del exfiscal, este optó por atacarlos en su vida personal y por eso se fue contra su esposa, Pilar Rueda, y recordó que fue víctima de lo que él denunció contra un montaje para enlodarla y dañar su buen nombre, cuando quisieron relacionarla con “actos de corrupción del caso de ‘Jesús Santrich’” mientras ejercía como asesora de la JEP.

Por su lado, Petro en su réplica se fue directamente contra Martínez y aseguró que no tuvo argumentos para defenderse ni desmentir un montaje para buscar la extradición de ‘Santrich’ y atacar el proceso de paz:

“Durante la larga respuesta de Néstor Humberto Martínez solo necesitaba 30 segundos ¡30! para que yo ahora tuviera que decir: ‘Tengo que disculparme y me equivoqué’. Solo necesitaba 30 segundos y simplemente mostrar o un video o una interceptación telefónica de las 24.000 que él poseía en su poder, porque todo esto lo tenía la Fiscalía”.

“Solo necesitaba mostrar una grabación en donde apareciera realmente ‘Santrich’ o ‘Iván Márquez’ negociando droga y no la mostró en toda su intervención”, continuó Petro, y eso para él significa que no existe.

“Es decir, no la tienen”, insistió Petro. “En las 24.000 grabaciones no existe una evidencia de que ‘Santrich’ o ‘Márquez‘ directamente hayan entregado droga o hayan hablado de droga, por eso no la menciona en su defensa”, concluyó.